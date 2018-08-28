Першачки цього року отримають свідоцтво досягнень замість табелів

- 28.08.2018 14:06
Першачки цього року отримають свідоцтво досягнень замість табелів

Учні перших класів в Україні не отримуватимуть більше табелі успішності. Наприкінці весни 2019 перші учні перших класів отримають свідоцтва досягнень замість табелів. Відповідні зміни прописані в наказі Міністерства освіти та науки України.

Міністерство запропонувало на вибір два зразки свідоцтва, що складатиметься з двох частин. Перша частина буде мати в собі характеристику  особистих досягнень учня, що буде оновлюватись двічі на рік. Перший етап оцінювання буде проміжковим та виконуватиметься в жовтні, та другий етап буде кінцевим, вже у травні. Дані нововведення дозволять дати оцінку активності дитини, взаємодії з іншими учнями, самостійну роботу на уроці тощо.

Що стосується другої частини свідоцтва, то вона заповнюється лише у травні та необхідна для оцінки успішності засвоєння предметів. Оцінка має чотири рівні - від "має значні успіхи" до ще потребує уваги та допомоги".

Свідоцтво досягнень має бути зрозумілим батькам дитини або опікунам. Один екземпляр свідоцтва залишається у школі, другий же видається на руки батькам. Можливо залишити побажання та коментарі у свідоцтві, що лишається у школі - для цього необхідно зустрітись з вчителем.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: нова українська школа, зміни в освіті, початкова освіта україна

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