Насірова лишили під арештом з альтернативою застави

- 28.08.2018 13:43
Насірова лишили під арештом з альтернативою застави

Екс-керівнику Державної фіскальної служби України Роману Насірову залишили запобіжний захід у вигляді перебування під арештом з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Таке рішення винесли у вівторок, 28 серпня, судді Шевкенківського райсуду Києва.

Захист Насірова звертався про відміну зобов'язання, проте в клопотанні суддями було відмовлено. 

Після цього продовжилось зачитування звинувачувального акту у відношенні до колишнього голови ДФС. З 774 сторінок звинувачення було зачитано загалом 319 сторінок. На 14 вересня заплановане наступне засідання у справі Насірова.

Згідно попередньої інформації, Романа Насірова зобов'язали носити електронний браслет до 11 жовтня. Повертати закордонні паспорти йому до цього часу також не можна. Таким чином були задовільнені клопотання прокурорів. Без дозволу Насірову також заборонено покидати за межі Київської області, не можна спілкуватись із іншими фігурантами даного провадження. Окрім того, йому необхідно з'являтись за першим викликом правоохоронців.

Насірову вбачають зловживання службовим становищем, нанесенням державі збитків на суму понад 2 мільярдів гривень. За інформацією слідства, екс-голова ДФС діяв в інтересах Онищенка та надавав різним підприємствам можливість податкових зобов'язань на виплати в рамках "газової справи".

Платинова Буковина

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