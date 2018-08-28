



Окупанти на Донбасі нарощують військові резерви - розвідка - 28.08.2018 13:05

В Головному управління розвідки Міноборони України повідомляють про нарощення додаткових резервів озброєння, боєприпасів, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів та іншого війського майна російськими окупаційними військами на Донбасі. Всі ці дії відбуваються в районах розташування з'єднань та частин 1 АК ЗС РФ.

Бойовики під виглядом тренувань з бойової готовності з виходом у місця виконання завдань проводять активізацію підготовки десантних підрозділів, в тому числі і для проведення операцій на морі. Заходи відбуваються у підозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полка морської пехоти (Новоазовськ) під керівництвом російських інструкторів та радників.

Наразі ситуація в районі повністю контролюється українськими військовцями у складі Об'єднаних сил. Тако повідомляється, що з початку поточної доби бойовики здійснили 7 прицільних обстрілів, після чого почали активно використовувати міномети та артилерійські знаряддя.

По позиціях українських військових в районі Новолуганського з 5:20 терористи здійснювали протягом години обстріли. Загалом було здійснено близко 20 артилерійських пострілів зі знарядь калібру 122 мм, також зі знарядь 120 мм було випущено п15 мін По захисникам в районі населеного пункту Кримське обстріл бойовики здійснювали зі стрілецької зброї та гранатометів.

Що стосується обстановки на Донецькому напрямку, то окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли позицій українських військових в районі населених пунктів Гнутове та Павлополь, використовуючи гранатомети та інше піхотне озброєння.

Платинова Буковина

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