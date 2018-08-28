Apple готується представити найбільший смартфон

- 28.08.2018 11:08
Apple готується представити найбільший смартфон

 

З джерел, наближених до Apple, вже наступного місяця компанія з Купертіно може представити три смартфони, один з яких може тати найбільшим за параметрами в історії компанії. Йдеться про смартфон під кодовою назвою D33. Ще одна новинка - D32, тобто, iPhone XS з діагоналлю 5,8 дюйми.

Якщо казати про найбільший "яблучний" смартфон, то він отримає діагональ 6,5 дюйми, що дозволить одночасно запускати на екрані дві програми. Експерти зазначають, що в назві гаджету навряд фігуруватиме слово Plus, незважаючи на те, що повну назву смартфону ще не озвучили. Щодо дизайну, то задня панель буде виконана зі скла, рама буде з нержавіючої сталі, також гаджет отримає OLED-екран та основну подвійну камеру.

Серед інших новинок - N84, він же iPhone 9. Апарат буде найдешевшим з трьох представлених, отримає LCD-екран з діагоналлю 6,1 дюйми, та матиме єдину основну камеру, що отримає ті ж алгоритми обробки фотографії, подібно до iPhone XS.

На тему дизайну зазначається, що оформлення смартфон отримає відповідно до iPhone X, незважаючи на те, що він має наслідувати iPhone 8. Корпус буде представлений лише в декількох кольорах, проте, яких саме - інсайдери поки що не володіють інформацією. Цікаво, що гаджети для деяких регіонів отримають підтримку двох SIM-карт.

Серед інших новинок, які Apple планують продемонструвати на презентації у вересні цього року - друге покоління навушників AirPods, новинки планшетів iPad Pro. Також надійде інформація про оновлення лінійки смарт-годинників iWatch та про старт продажів швидкісної зарядки AirPower, що працює за бездротовою технологією.

Платинова Буковина

Ключові слова: еппл презентація 2018 вересень

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