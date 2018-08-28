В Чернівцях єдиного податку сплачено більше на 27%

- 28.08.2018 10:44
В Чернівцях єдиного податку сплачено більше на 27%

Протягом семи місяців цього року до бюджету Чернівців від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, надійшло 110,1 млн. грн. єдиного податку. Це на 23,4 млн. грн., або на 27 відс. більше попереднього року.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу приватних підприємців, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата становить 3723 грн. на місяць, а прожитковий мінімум для працездатної особи - 1762 гривень.

Відповідно, у 2018 році для «спрощенців» І групи, для яких ставка єдиного податку встановлена в розмірі 10% розміру прожиткового мінімуму, сума податку становить 176,2 грн. на місяць, для ІІ групи, в яких ставка податку встановлена в розмірі 20 % від мінімальної заробітної плати – 744,6 грн.

Єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати у розмірі не меншому за 819,06 грн. на місяць.

Щодо граничного строку сплати ЄCВ – з січня п.р. кожен підприємець та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність зобов’язані сплачувати єдиний внесок, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: єдиний податок, податкова чернівці

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