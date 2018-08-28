Масові акції протесту через вбивство німця в Хемніці

- 28.08.2018 10:25
Масові акції протесту через вбивство німця в Хемніці

На сході Німеччини в місті Хемніц минулими вихідними сталось вбивство громадянина Німеччини. Попередньо повідомляється, що вбивство було скоєне мігрантами. Через дану подію в місті відбулись масові акції протесту та безлади.

Як стало відомо, у Хемніці в результаті бійки, в якій брали участь приблизно 10 осіб різних національностей, загинув 35-річний німец. Також були поранені двое людей, яких було госпіталізовано до лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості.

Наразі невідомо, з якої причини стався конфлікт. Місцеві мешканці висувають версію, згідно якої чоловік, що загинув, намагався захистити жінку від сексуальних домагань мігрантів. В поліції Хемниця дану версію поки що не підтверджують та закликають людей дочекатись висновків слідства, не поширюючи плітки та домисли.

Повідомляється, що правоохоронцям вдалось за гарячими слідами затримати вихідців з Ірану та Сирії - двох молодих людей віком 22 та 23 років відповідно. Прокуратурою було запрошено ордери на їхній арешт, оскільки представники поліції вбачають їм нанесення ножових поранень, що призвели до смерті.

В місті Хемніці 26 серпня через подію стались два спонтанних мітинги, організаторами одного з яких стала права партія "Альтернатива для Німеччини". Участь у ньому взяли до 100 осіб, та захід відбувся без будь-яких порушень та інцидентів. Другий мітинг відвідали віл 800 до 1000 осіб, і брали участь у ньому праві екстремісти. Учасники акції скандували відкрито ксенофобські лозунги, не звартаючи увагу на поліції. Активісти жбурляли в правоохоронців пляшки, кидались на мігрантів та простих перехожих із темним волоссям, вважаючи їх за беженців.

Свідки даної події зауважують, що в другій акції протесту брали участь праворадикальні футбольні фанати, що відомі в певних колах як неонацисти, а також прості добропорядні громадяни, на думку яких, поліція не гарантує безпеку на вулицях міста через утаємничення інформації про порушення, скоєні мігрантами, та зайве загравання з біженцями.

Платинова Буковина

Ключові слова: Хемніц вбивство, вбивство скоєне мігрантами в німеччині

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