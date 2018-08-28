Масові акції протесту через вбивство німця в Хемніці- 28.08.2018 10:25
На сході Німеччини в місті Хемніц минулими вихідними сталось вбивство громадянина Німеччини. Попередньо повідомляється, що вбивство було скоєне мігрантами. Через дану подію в місті відбулись масові акції протесту та безлади.
Як стало відомо, у Хемніці в результаті бійки, в якій брали участь приблизно 10 осіб різних національностей, загинув 35-річний німец. Також були поранені двое людей, яких було госпіталізовано до лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості.
Наразі невідомо, з якої причини стався конфлікт. Місцеві мешканці висувають версію, згідно якої чоловік, що загинув, намагався захистити жінку від сексуальних домагань мігрантів. В поліції Хемниця дану версію поки що не підтверджують та закликають людей дочекатись висновків слідства, не поширюючи плітки та домисли.
Повідомляється, що правоохоронцям вдалось за гарячими слідами затримати вихідців з Ірану та Сирії - двох молодих людей віком 22 та 23 років відповідно. Прокуратурою було запрошено ордери на їхній арешт, оскільки представники поліції вбачають їм нанесення ножових поранень, що призвели до смерті.
В місті Хемніці 26 серпня через подію стались два спонтанних мітинги, організаторами одного з яких стала права партія "Альтернатива для Німеччини". Участь у ньому взяли до 100 осіб, та захід відбувся без будь-яких порушень та інцидентів. Другий мітинг відвідали віл 800 до 1000 осіб, і брали участь у ньому праві екстремісти. Учасники акції скандували відкрито ксенофобські лозунги, не звартаючи увагу на поліції. Активісти жбурляли в правоохоронців пляшки, кидались на мігрантів та простих перехожих із темним волоссям, вважаючи їх за беженців.
Свідки даної події зауважують, що в другій акції протесту брали участь праворадикальні футбольні фанати, що відомі в певних колах як неонацисти, а також прості добропорядні громадяни, на думку яких, поліція не гарантує безпеку на вулицях міста через утаємничення інформації про порушення, скоєні мігрантами, та зайве загравання з біженцями.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 28.08.2018 16:38
- 28.08.2018 16:19
- 28.08.2018 15:39
- 28.08.2018 14:45
- 28.08.2018 14:06
- 28.08.2018 13:43
- 28.08.2018 13:05
- 28.08.2018 12:32
- 28.08.2018 11:56
- 28.08.2018 11:08