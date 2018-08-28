В Карпатах в горах заблукав чернівчанин- 28.08.2018 09:40
В Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області повідомили про інцидент, який стався у Воловецькому районі, неподалік від гори Верликий Верх.
Як повідомляется, в понеділок, 27 серпня, приблизно о 9:00 рятувальники отримали повідомлення, що в районі гори Великий Верх під час проходження туристичного маршруту заблукав через втрату орієнтира чернівчанин 1997 року народження.
Туриста рятувальники відшукали приблизно об 11:30. Він перебував в районі гори Плай, що знаходиться в масиві Полонина Боржава. Стан здоровёя чоловіка визначено як задовільний, без необхідності в медичній допомозі. До рятувальної операції було залучено гірське пошуково-рятувальне відділення селища Воловець у складі з чотирьох осіб, а також одну одиницю техніки.
Чоловіка доставили до місця тимчасового проживання.
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