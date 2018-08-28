



Протягом свят на Буковині було спокійно - поліція - 28.08.2018 09:13

Під час проведення масових заходів з нагоди Дня Державного прапора України та Дня незалежності, поліцейські не допустили грубих порушень правопорядку на території Чернівецької області.

Щоб попередити можливі провокації та ускладнення обстановки, особовий склад поліції області було переведено на посилений варіант несення служби із розгортанням ситуаційних центрів.

Задля безпеки та спокою учасників святкувань, працівники поліції перевірили усі місця масового перебування людей та прилеглі території на наявність підозрілих предметів, вибухових речовин тощо.

Загалом, 23-го та 24-го серпня на території Чернівецької області відбулося понад півтисячі масових заходів, у яких взяли участь більше 20 тисяч громадян. Для охорони публічної безпеки та порядку було залучено 700 працівників Нацполіції та Нацгвардії України, а також 100 представників громадськості й громадських формувань.

Надзвичайних подій чи масових порушень порядку упродовж святкових вихідних не зафіксовано.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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