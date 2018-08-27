Злочинці замінили вкрадену зброю на іграшкову- 27.08.2018 17:34
В Парагваї в місті Капіата 24 серпня сталось пограбування арсеналу - невідомі викрали 42 автоматичні гвинтівки FN FAL. Про це повідомила місцева поліція.
Аби факт викрадення сильно не кидався в очі, крадії спробували замінити викрадену зброю іграшковою - копіями, виготовленими з деревини та пластику.
Відзначається, що вищевказані автомати перебували в арсеналі, оскільки їх було вирішено замінити на більш сучасну зброю. Згодом парагайські владники повідомили, що декілька гвинтівок FN FAL з’явились у 2017 році в продажі на "чорному ринку". Відтоді було розпочате розслідування, і були проведені перевірки. Вдалося виявити підміну справжньої зброї іграшковою в арсеналі.
Даний випадок місцеві ЗМІ вже назвали "найганебнішим скандалом" в історії парагвайської поліції.
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