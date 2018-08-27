



У світі вшановують пам’ять померлого сенатора Маккейна - 27.08.2018 16:55

До посольства США у Києві люди несуть квіти на знак пам’яті про померлого американського сенатора Джона Маккейна. Також його пам’ять вшановують люди по всьому світу.

Відзначимо, що Маккейн пішов з життя 25 серпня 2018 року, на 82 році життя. Смерть настала в результаті довгої боротьби з недугою - у сенатора було діагностовано невиліковну форму раку головного мозку. Напередодні, 24 серпня, сенатор повідомив про відмову від лікування.

Пухлину мозку у Маккейна діагностували минулого року, і її було видалено. Водночас, це не поліпшило стан політика, і він продовжував боротися з онкологією.

Маккейн у свій час проходив військову службу та брав участь у військових діях у В’єтнамі. Понад п’ять років він перебував у в’єтнамському полоні в Ханої.

До останніх днів Джон Маккейн працював у Сенаті США.

Платинова Буковина

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