Російські хакери намагались перешкодити наданню томосу українській церкві

- 27.08.2018 16:23
Російські хакери намагались перешкодити наданню томосу українській церкві

Переписки високопосадових священниквв, що мають стосунок до Константинопольського патріарха Варфоломія І, протягом досить довгого часу намагались зламати російські хакери. Такими даними діляться в інформагенції АР на основі проведеного розслідування. Тривалі кібератаки пов’язані, на думку журналістіс, з питаннями надання помісній Українській православній церкві томоса.

Зв’язок із російський урядом, як вважається, має угрупування хакерів під назвою Fancy Bear. Саме ці хакери, за інформацією АР, намагались зламати поштові скриньки ієрархів Константинопольської церкви. Такі дані вдалось отримати після аналізу 4,7 тисяч адрес електронної пошти, які минулого року надала безпекова компанія з США SecureWorks (дочірня компанія Dell Technologies). Під хакерську атаку потрапили листування митрполіти Константинопольської православної церкив Варфоломій Самарас, Еммануїл Адамакіс та Елпідофор Ламбрініадіс. Варто зазначити, що сам патріарх Константинопольський Варфоломей не використовує електронну пошту в якості засобу зв’язку.

Дану інформацію спікер партіарха відмовився коментувати. За заявами російської православної церкви,щодо хакерських атак інформацією вони не володіють, і також відмовились коментувати ситуацію.

Зараз перед патріархом Варфоломієм постає питання про надання помісній православній церкві в Україні томосу про автокефалію. Керівництво Української православної церкви (Київського патріархату), а також Української автокефальної православної церкви, що поки офіційно не є визнаними Константинополем, підтримують ідею надання томосу. Процедуру, необхідну для надання помісній українській церкві автокефалії, вже ініціювали у Синоді Вселенського партіархату в Константинополі. Вже цього року під час чергового собору питання надання томосу може бути оформлене юридично.

В АР також зазначають, що пов’язані із Кремлем хакери з Fancy Bear неодноразово намагались зламати листування оборонних підряжників, журналісті та розвідників, дружин військових з США, та електронну пошту Демократичної партії США.

Платинова Буковина

Ключові слова: надання томосу про автокефалію української церкви, російські хакери Fancy Bear, злам переписки константинопольських священників

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Злочинці замінили вкрадену зброю на іграшкову В Парагваї в місті Капіата 24 серпня сталось пограбування арсеналу - невідомі викрали 42 автоматичні гвинтівки FN FAL
- 27.08.2018 17:34
У світі вшановують пам’ять померлого сенатора Маккейна До посольства США у Києві люди несуть квіти на знак пам’яті про померлого американського сенатора Джона Маккейна.
- 27.08.2018 16:55
На Буковині в ДТП потрапив автобус Москва-Чернівці В Чернівецькій області вночі 27 серпня сталась аварія за участі рейсового автобусу "Москва-Чернівці".
- 27.08.2018 15:09
Кравчук порадив Зеленському та Вакарчуку відмовитись від участі у виборах Фронтмену "Океану Ельзи" Святославу Вакарчуку та його головному опоненту - актору та шоумену Володимиру Зеленському
- 27.08.2018 14:26
Шахраї видурили в чернівчанки 17 тис грн Довірливість жінки коштувала їй 17 тисяч гривень. Попри те, що правоохоронці постійно проводять
- 27.08.2018 14:06
Український трудовий мігрант помер у Польщі Український заробітчанин з Рівненської області - житель села Берестя Дубровицького району,
- 27.08.2018 13:58
Податків на майно в Чернівцях сплачено на 16 млн грн Упродовж семи місяців цього року бюджет Чернівців від громадян – землекористувачів, власників нерухомості та елітного транспорту отримав 15737,6 тис. грн
- 27.08.2018 12:40
США до 2024 року направлять на Місяць дослідницьку місію За словами віце-президента США Майка Пенса, Сполучені штати направлять до 2024 року екіпаж на орбіту Місяця.
- 27.08.2018 12:14
Чиновник Чернівецької ОДА вчинив бійку з таксистом Вранці понеділка 27 серпня між чиновником Чернівецької облдержадміністрації та таксистом стався інцидент
- 27.08.2018 11:57
Школи Буковини не мають достатньо підручників для навчального року Ситуація зі шкільними підручниками в Чернівецькій області - вкрай розпачлива.
- 27.08.2018 11:30

Всі новини