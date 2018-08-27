



Російські хакери намагались перешкодити наданню томосу українській церкві - 27.08.2018 16:23

Переписки високопосадових священниквв, що мають стосунок до Константинопольського патріарха Варфоломія І, протягом досить довгого часу намагались зламати російські хакери. Такими даними діляться в інформагенції АР на основі проведеного розслідування. Тривалі кібератаки пов’язані, на думку журналістіс, з питаннями надання помісній Українській православній церкві томоса.

Зв’язок із російський урядом, як вважається, має угрупування хакерів під назвою Fancy Bear. Саме ці хакери, за інформацією АР, намагались зламати поштові скриньки ієрархів Константинопольської церкви. Такі дані вдалось отримати після аналізу 4,7 тисяч адрес електронної пошти, які минулого року надала безпекова компанія з США SecureWorks (дочірня компанія Dell Technologies). Під хакерську атаку потрапили листування митрполіти Константинопольської православної церкив Варфоломій Самарас, Еммануїл Адамакіс та Елпідофор Ламбрініадіс. Варто зазначити, що сам патріарх Константинопольський Варфоломей не використовує електронну пошту в якості засобу зв’язку.

Дану інформацію спікер партіарха відмовився коментувати. За заявами російської православної церкви,щодо хакерських атак інформацією вони не володіють, і також відмовились коментувати ситуацію.



Зараз перед патріархом Варфоломієм постає питання про надання помісній православній церкві в Україні томосу про автокефалію. Керівництво Української православної церкви (Київського патріархату), а також Української автокефальної православної церкви, що поки офіційно не є визнаними Константинополем, підтримують ідею надання томосу. Процедуру, необхідну для надання помісній українській церкві автокефалії, вже ініціювали у Синоді Вселенського партіархату в Константинополі. Вже цього року під час чергового собору питання надання томосу може бути оформлене юридично.

В АР також зазначають, що пов’язані із Кремлем хакери з Fancy Bear неодноразово намагались зламати листування оборонних підряжників, журналісті та розвідників, дружин військових з США, та електронну пошту Демократичної партії США.

Платинова Буковина

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