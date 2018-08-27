



На Буковині в ДТП потрапив автобус Москва-Чернівці - 27.08.2018 15:09

В Чернівецькій області вночі 27 серпня сталась аварія за участі рейсового автобусу "Москва-Чернівці".

Пасажирський автобус зійшов з траси на Диновецькому спуску. Подія сталась приблизно о 1:05.

В Управлінні патрульної поліції у Чернівецькій області відзначили, що автобус направлявся до Чернівців з Москви. Водій не справився з керуванням автобусу марки NEOPLAN, через що транспорт врізався у відбійник та вилетів у кювет.

Постраждалих внаслідок даної ДТП немає, в допомозі медиків небхідності не було. Згідно зі статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення, на водія автобусу поліцейські склали протокол. Також у нього взяли пояснення щодо події.

Платинова Буковина, Чернівці

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