Кравчук порадив Зеленському та Вакарчуку відмовитись від участі у виборах

- 27.08.2018 14:26
Кравчук порадив Зеленському та Вакарчуку відмовитись від участі у виборах

Фронтмену "Океану Ельзи" Святославу Вакарчуку та його головному опоненту - актору та шоумену Володимиру Зеленському не варто балотуватись у президенти України. Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, нинішня діяльність обох медійних осіб не мають нічного спільного з майбутнім президенством. Також політик нагадав, що Центрвиборчкому 1 грудня 2018 року предстоїть внести до реєсру певних кандидатів, які балотуватимуться у президенти.

Також перший президент України відзначив, що обидва артисти - дуже талановиті від природи. За його словами, головний аргумент, який артисти наводять про себе - це незав’язаність у корупції. За словами Кравчука, багато людей додають, що за таких треба голосувати, бо вони молоді. Президент відзначив, що більше користі було б з заяв, що такий кандидат - не лише молодий, але й досвідчений, чесний та професійний, зробив вже щось у житті, оскільки молодість не триває довго. Значно важливішими є комплексні характеристики, які дозволять людині успішно очолювати країну, якщо у неї немає відповідного досвіду.

Кравчук підсумува свої думки та порадив обом артистам не компромиетувати своє добре ім’я неправильними вчинками, які можуть зашкодити іміджу.

Платинова Буковина

Ключові слова: артисти в політики, кравчук про майбутні вибори

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