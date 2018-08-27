



Шахраї видурили в чернівчанки 17 тис грн - 27.08.2018 14:06

Довірливість жінки коштувала їй 17 тисяч гривень. Попри те, що правоохоронці постійно проводять роз’яснювальну роботу з населенням, громадяни все одно стають жертвами шахрайства.

Ввечері 24-го серпня до поліції звернулася 29-річна чернівчанка, котра повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошима у сумі 17 тисяч гривень. Заявниця розповіла, що їй зателефонував «представник кіберполіції», котрий увійшовши в довіру порадив жінці заблокувати банківську картку, нібито для захисту від інтернет-шахраїв.

Для цього псевдо-поліцейський запропонував перевести кошти із банківського рахунку на SIM-картку мобільного телефону заявниці. Виконавши всі вказівки шахрая була знята комісія в сумі 1200 гривень, а доля решти грошей невідома, оскільки жінка так і не отримала інформації про переказ коштів на рахунок SIM-картки.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб викрити та затримати зловмисника.

Поліція застерігає буковинців, якщо ви потрапили в подібну ситуації в жодному разі не виконувати вказівки незнайомців. Правоохоронці повідомляють, що працівники кіберполіції не телефонують з приводу захисту банківських рахунків, тому будьте пильними, щоб не стати жертвою шахраїв.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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