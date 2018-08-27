Український трудовий мігрант помер у Польщі- 27.08.2018 13:58
Український заробітчанин з Рівненської області - житель села Берестя Дубровицького району, загинув на території Польщі.
Як стало відомо в понеділок, 27 серпня, чоловік заробляв за кордоном разом зі своїм батьком. Обидва працювали на будівництві.
Наразі невідомо, що саме спричинило смерть українця.
На батьківщині в загиблого лишились дружина та маленька дитина.
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