



США до 2024 року направлять на Місяць дослідницьку місію - 27.08.2018 12:14

За словами віце-президента США Майка Пенса, Сполучені штати направлять до 2024 року екіпаж на орбіту Місяця.

За словами Пенса, в космічній діяльності країни основним етапом є саме природній супутник Землі - Місяць.

Згідно з повідомленням, екіпаж США буде працювати на місячній орібіт на космічному кораблі Lunar Orbital Platform.

Окрім того, віце-президент наголосив, що колишній президент США Барак Обама допустив серйозну помилку, спробувавши закрити місячну програму.

Платинова Буковина

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