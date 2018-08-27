



Школи Буковини не мають достатньо підручників для навчального року - 27.08.2018 11:30

Ситуація зі шкільними підручниками в Чернівецькій області - вкрай розпачлива.

За даними департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, для учнів 5-х класів надійшло цього року лише 51% підручників. Нових надходжень для інших класів взагалі немає.

Такі дані наводить директор департаменту Оксана Палійчук.

За її словами, Міністерство освіти та науки України пообіцяло запезпечити підручниками до першого вересня перші класи в повному об’ємі, однак, підтверджень такій заяві досі немає - на надходили підручники з першого по десятий класи, тільки частина - для п’ятих класів, як наведено вище.

Платинова Буковина, Чернівці

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