Скільки кандидатів буде на президентських виборах 2019

- 27.08.2018 11:16
Скільки кандидатів буде на президентських виборах 2019

З кожним днем все активнішою та активнішою стаєє президентська кампанія в Україні до виборів, що відбудуться навесні 2019 року. В передвиборчу гонку вже включились основні політичні гравці. Також, як зазначають експерти, майбутні вибори не обійдуться без великох кількості "фейкових" кандидатів, завдання яких - суто технічне і полягає в зменшенні головіс за основних кандидатів.

За словами заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери, на президентські вибори 2019 року планується більша кількість зареєстрованих кандидатів, ніж у 2014 році. Також Магера зазначив, що більшість кандидатів складатимість так звані "фріки". Обов’язково ЦВК перевірятиме документи, що надаватимуться кандидатами та їхня відповідність вимогам закону.

В нинішній президентській кампанії бере участь безпрецендента кількість медійних осіб - представників культури та мистецтва. Серед кандидатів у президенти - Святослав Вакарчук, Володимир Зеленський. Також про наміри балотуватись у президенти раніше заявляв співак Іво Бобул, хоча, пізніше від цієї ідеї він відмовився. Саме такі медійні особи і будуть розруджувати голоси за основних фаворитів.

Серед населення України намітилась тенденція попиту на нові обличчя. Особливу цікавість складають особи, що не були раніше пов’язані з бізнесом чи політикою. Також варто відзначити, що деякі експерти вважають участь медійних осіб в майбутніх виборах президента України форм у впливу великого капіталу на смаки більшої частини виборців в завуальованій формі.

Платинова Буковина

Ключові слова: вибори україна 2019, президентські вибори 2019 в україні

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