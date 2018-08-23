



Чому в Чернівцях може невчасно розпочатись опалювальний сезон - 27.08.2018 09:12

В Чернівцях початок опалювального сезону може суттєво затриматись. Причина - в заборгованності компанії "Теплокомунерго" за газ.

Повідомляється, що борг тепловиків за газ складає 10 мільйонів гривень, і це ще з минулого року. Таку інформацію озвучив Віктор Горда, голова правління компанії "Чернівцігаз".

За його словами, через це немає повної впевненості в тому, що опалювальний сезон в Чернівцях розпочнеться вчасно. Бліжче до старту сезону, тобто - до початку жовтня, ситуація може стати більш чіткою.

Наразі "Чернівцігаз" ще не отримували пропозицій стосовно реструктуризації боргу. Але такої можливості Віктор Горда не виключає. Можливість реструктуризації є, проте, вона залежатиме від графіку виплат по боргу, а також від розміру першого платежу.

Платинова Буковина, Чернівці

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