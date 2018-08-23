



Зайва вага виникла у людини через... еволюцію - 23.08.2018 17:48

Проблема зайвої ваги найчастіше турбує людину, оскільки серед представників світу дикої фауни зустрічається дуже мало тварин з надлишковою вагою.

Вчерні відзначають, що діло навіть не в тому, що люди неправильно харчуються або ведуть переважно малорухомий спосіб життя. Доцільніше буде сказати, що саме еволюція зіграла свою роль у формуванні жиру.

Вчені зазначають, що лише на 2% відрізняються гени людини та шимпанзе. Проте і будова тіла, і безліч інших деталей вкрай сильно відрізняються у представників обох видів. Дослідники перевірили склад тіла 13 проживаючих у неволі бонобо, та 49 людей. Було встановлено, що в тілах тварин значно більше шкіри та м’язів ніж у людини, а відсоток жиру, навпаки, менший.

Для порівняння - у людини відсоток маси шкіри від загальної маси тіла складає усього 6%, у той час як у шимпанзе цей показник складає 13%. Можливо, з плином часу та завдяки еволюції людська шкіра витончилась - через постійні переходи древньої людини по гарячих саваннах. Че також призвело до збільшення потовиділення. Що стосується відсотку жиру, то в середньої жінки процент жиру складає близько 36%, тобто, понад третину від загальної маси. У самиць бонобо об’єм жиру складає усього 4%. Можливо, саме за допомогою жиру людський організм робив запаси на скрутні часи. Людина потрапляла у такі часи частіше, аніж шимпанзе. Що стосується м’язів, то у людей руки, наприклад, значно зменшились в об’ємах, коли людина почала ходити на двох кінцівках. У бонобо вони, навпаки, більш розвинені.

Платинова Буковина

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