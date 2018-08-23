На Буковині три пляжі небезпечні для відпочинку- 23.08.2018 17:11
Перед тривалими триденними вихідними до Дня незалежності України Міністерство охорони здоров’я опублікувало перелік пляжів, небезпечних для купання.
Три зони відпочинку, не рекоменовані для відвідування, знаходяться в Чернівецькій області.
Одже, не рекомендується відпочивати на міському пляжі в Чернівцях, що знаходиться за адресою вулиця Донбасівська, 5, в селі Репужинці на берегу Днітсра, а також в рекреаційній зоні в Новодністровську. Репіжинці та міський пляж в Чернівцях вже неодноразово потрапляли в перелік небезпечних для відпочинку місць на Буковині.
Відзначимо, що у вказаних місцях відпочинку в Чернівецькій області спеціалісти зафіксували велике мікробне забруднення, з показниками понад норми.
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