На Буковині три пляжі небезпечні для відпочинку

- 23.08.2018 17:11
На Буковині три пляжі небезпечні для відпочинку

Перед тривалими триденними вихідними до Дня незалежності України Міністерство охорони здоров’я опублікувало перелік пляжів, небезпечних для купання.

Три зони відпочинку, не рекоменовані для відвідування, знаходяться в Чернівецькій області.

Одже, не рекомендується відпочивати на міському пляжі в Чернівцях, що знаходиться за адресою вулиця Донбасівська, 5, в селі Репужинці на берегу Днітсра, а також в рекреаційній зоні в Новодністровську. Репіжинці та міський пляж в Чернівцях вже неодноразово потрапляли в перелік небезпечних для відпочинку місць на Буковині.

Відзначимо, що у вказаних місцях відпочинку в Чернівецькій області спеціалісти зафіксували велике мікробне забруднення, з показниками понад норми.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: небезпечні для купання пляжі буковини

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