



Найкоротше стажування в NASA: дівчину звільнили через нахабний твіт - 23.08.2018 17:01

Дівчина на ім’я Наомі з США надто бурхливо відреагувала на новину, що її прийнято на стажування до NASA.



У своєму пості у Twitter дівчина порадила всім "з біса" стулити пельки, бо її взяли до NASA на стажування. Зрозуміло, що американка використала у своїй публікації нецензурну лайку.

Колишній інженер Національного аерокосмічного агенства Гомер Хікем побачив даний твіт і написав їй відповідь, аби Наомі краще слідкувала за своїм язиком. Вона не була в курсі, що Хікем працює в консультативній групі Національної космічної ради США, тобто, в організації, що здійснює контроль над роботою NASA. Відпис Наомі на зауваження був простим і вкрай зрозумілим: "Відсмокчи у мене, я працюю в NASA".

Хікем зазначим, що він є ветераном війни у В’єтнамі, і лайка його аж ніяк не бентежить. Проте він вважає, що в NASA висловлювання такого роду можуть сприйняти дещо інакше.

Через деякий час Хікем дізнався, що недалекоглядну стажистку звільнили, оскільки їхню переписку бачили інші користувачі, що відзначали акаунт NASA під дописами.

Пізніше Хікем зазначив, що дівчина вибачилась перед ним, і він її пробачив, хоча і не бачив це необхідним. Він зазначив, що до її стажування не має жодного стосунку, адже не може назначати чи звільняти працівників. Та все ж таки він ознайомився з резюме Наомі та зізнався, що вона гідна працювати в аерокосмічній сфері, та пообіцяв посприяти її працевлаштуванню.

Платинова Буковина

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