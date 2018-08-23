Росія спробує підняти з Баренцева моря загублену ядерну ракету

- 23.08.2018 16:22
Росія спробує підняти з Баренцева моря загублену ядерну ракету

В звіті американсьї розвідки повідомляється про старт спецоперації в Росії, в рамках якої будуть робити спроби підняти з дна Баренцева моря ядерну ракету. Відзначимо, що дана ракета впала в море в листопаді 2017 року після невдалих випробувань.

В рамказх даної акції в пошуках мали задіяти три морські судна з необхідним для безпечного пошуку предметів з радіоактивними матеріалами, що містяться в ядерній боєголовці. В звіті розвідки йдеться про те, що жодних рамок у часі для проведення даної операції не визначається.

Також повідомляється, що через ураження реактора ракети ні для людей. ні для навколишнього середовища ніякої загрози не виникне.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін в березні поточного року публічно представив нову ядерну ракету російського виробництва, що наразі тестується та має "необмежений діапазон дії". Дану ракету випробовували з листопада 2017 року по лютий 2018 року чотири рази. І жодного разу випробовування не відбуались у повному об’ємі.

Розвідка США також повідомляє, що за весь час проведення тестів ракета мала найдовший політ тривалістю 2 хвилини. За цей час вона подолала близько 35 кілометрів та впала на землю. Найкоротший час польоту ракети склав усього 4 секунди.

Росія спростовує будь-яку інформацію стосовно невдалих випробовувань нової ядерної ракети.

Платинова Буковина

Ключові слова: ракета в баренцевому морі. ядерна ракета рф

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