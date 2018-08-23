



Порошенко планує перенести вибори президента на літо 2019 - 23.08.2018 15:18

Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою перенести президентські вибори на літо 2019 року. Нагадаємо, що вибори президента в Україні заплановані відповідно до Конституції на 31 березня 2019 року.

Згідно інформації журналіста Сергія Рахманіна, в якій він посилається на джерела в Адміністрації президента, вибори пропонується перенести на 9 червня. не варто виключати, що подібні перестановки покликані зменшити явку виборців через використання адмінресурсу. Зміни спираються на нестиковку, що міститься в тексті головного закону України.

Так, згідно частини першої 103 статті Конституції, президент України обирається на п’ять років. У частині 5 даної статті зазначається, що чергові президентські вибори відбуваються в останню неділю березня п’ятого року президентства. Окрім того, згідно першої частини статті 104 відзначається, що повноваження обраного президента починаються з моменту складання ним присяги.

Відповідно до цього, Петро Порошенко склав президентську присягу 7 червня 2014 року, що означає закінчення його повноважень не навесні, а 7 червня 2019 року. Водночас, згідно Конституції, вибори мають відбутись раніше - 31 березня 2019 року.

У своїй статті Рахманін відзначає, що Порошенко має намір звернутись до Конституційного суду для перенесення дати виборів. Це подання може бути внесене вже цієї осені, і направить його особисто Порошенко.

Народний депутат Леонід Ємець (Народний фронт) зазначив на своїй сторінці у Facebook, що до Конституційного суду планують внести подання про перенесення дати президентських виборів. Проте. хто таке подання ініціює. Ємець не відписав.

Платинова Буковина

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