В Україні розробили новий порядок проведення ДПА

- 23.08.2018 11:52
В Україні розробили новий порядок проведення ДПА

В Міністерстві освіти та науки України розробили проект нового порядку проведення державної підсумкорвої атестації. Даний проект представлений до громадського обговорення.

Даний документ визначає форми проведення ДПА та механізм проведення атестації у загальноосвітнії закладах, а також інших закладах освіти, які надають початкову, базову середню та профільну середню освіту.

Новий порядок передбачає проведення атестації у письмовій формі у закладі освіти, а також у формі тестування - ЗНО, Державну підсумкову атестацію для учнів 4-х класів будуть проводити винятково для того, аби здійснювати моніторинг якості освіти. В документі також зазначаються інші особливості проведення державної підсумкової атестації. Йдеться також про звільнення від атестації, про атестацію екстернів, особливості подання та розгляду апеляцій.

До 7 вересня відбуватиметься громадське обговорення проекту нового порядку проведення ДПА. Власні пропозиції та зауваження стосовно проекту можна надсилати на електронну скриньку baitemirova@mon.gov.ua.

Платинова Буковина

Ключові слова: нові правила ДПА, проведення ДПА, ДПА Україна

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