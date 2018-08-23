



В Чернівцях - святкова хода до Дня прапора України - 23.08.2018 10:18

З нагоди Дня державного прапора України в Чернівцях відбулась святкова прапорна хода.

Урочистий захід було організовано місцевими волонтерами.

Так, учасники Прапорної ходи розгонули два довгих прапори довжиною 25 метрів кожен - синьо-жовтий та червоно-чорний. З цими прапорами учасники пройшли по вулиці Головній до Центральної площі. Власне, на Центральній площі відублось урочисте підняття Державного прапора України.



Спеціально до проведення свята в Чернівцях на вказаній ділянці було перекрито рух транспорту. Про обмеження руху 23-24 серпня читайте детальніше тут.

Платинова Буковина, Чернівці

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