В Чернівцях - святкова хода до Дня прапора України- 23.08.2018 10:18
З нагоди Дня державного прапора України в Чернівцях відбулась святкова прапорна хода.
Урочистий захід було організовано місцевими волонтерами.
Так, учасники Прапорної ходи розгонули два довгих прапори довжиною 25 метрів кожен - синьо-жовтий та червоно-чорний. З цими прапорами учасники пройшли по вулиці Головній до Центральної площі. Власне, на Центральній площі відублось урочисте підняття Державного прапора України.
Спеціально до проведення свята в Чернівцях на вказаній ділянці було перекрито рух транспорту. Про обмеження руху 23-24 серпня читайте детальніше тут.
Коментарі (0)
Другие новости:
Зайва вага виникла у людини через... еволюцію Проблема зайвої ваги найчастіше турбує людину, оскільки серед представників світу дикої фауни
- 23.08.2018 17:48
- 23.08.2018 17:48
На Буковині три пляжі небезпечні для відпочинку Перед тривалими триденними вихідними до Дня незалежності України Міністерство охорони здоров’я опублікувало
- 23.08.2018 17:11
- 23.08.2018 17:11
Найкоротше стажування в NASA: дівчину звільнили через нахабний твіт Дівчина на ім’я Наомі з США надто бурхливо відреагувала на новину, що її прийнято на стажування до NASA.
- 23.08.2018 17:01
- 23.08.2018 17:01
Росія спробує підняти з Баренцева моря загублену ядерну ракету В звіті американсьї розвідки повідомляється про старт спецоперації в Росії, в рамках якої будуть робити спроби підняти з дна
- 23.08.2018 16:22
- 23.08.2018 16:22
Поліція Буковини взяла участь у заходах до Дня прапора України До Дня Державного прапора України у Чернівцях відбулася низка урочистих заходів
- 23.08.2018 15:25
- 23.08.2018 15:25
Порошенко планує перенести вибори президента на літо 2019 Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою перенести президентські вибори на літо 2019 року
- 23.08.2018 15:18
- 23.08.2018 15:18
В бою на Донбасі загинуло 5 військових 23 08 2018 Як повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, в четвер, 23 серпня, на Донбасі відбувся п’ятигодинний бій
- 23.08.2018 14:39
- 23.08.2018 14:39
Як правильно підготувати дитину до 1 класу До свята першого дзвоника лишилось не так вже й багато часу. І для багатьох дітей, особливо, першокласників, так і для їхніх батьків, цей день викликає не лише радість, але і може стати причиною певних стресів.
- 23.08.2018 12:45
- 23.08.2018 12:45
НАБУ перевіряє на достовірність декларації Рабіновича Як було встановлено, народний депутат України від "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович міг вказати недостовірні
- 23.08.2018 12:16
- 23.08.2018 12:16
В Україні розробили новий порядок проведення ДПА В Міністерстві освіти та науки України розробили проект нового порядку проведення державної підсумкорвої атестації
- 23.08.2018 11:52
- 23.08.2018 11:52