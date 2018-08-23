



На Донбас поїхав 80-й гумконвой з РФ - 23.08.2018 09:58

За інформацією міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, 23 серпня на Донбас був направлений черговий, вже 80-й за рахунком гуманітарний конвой. Згідно заяви російського МНС, на окуповану територію направлено понад 500 тон гуманітарних вантажів.

На кордоні колона гумконвою розділиться на дві частини, одна партія вантажівок направиться в бік Донецка, а друга - до Луганську.

В повідомлені МНС повідомляється, що на Донбас направляються дитячі продуктові набри, медичні засоби та медикаменти.

Нагадаємо, що так звані гуманітарні конвої Росія почала доставляти на територію окупованого Донбасу з літа 2014 року. Жодна колона вантажівок з гумконвоєм не перетнула кордон без порушень норм та обов’язкових процедур. Такі конвої не мають змоги перевірити ані українські прикордонники чи митники, або навіть представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, неодноразово поступала інформація, що Росія передає бойовикам на Донбас зброю та техніку під виглядом гуманітарних вантажів.

Платинова Буковина

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