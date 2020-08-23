Сенцов написав відмову від госпіталізації- 23.08.2018 09:26
Від госпіталізації в лікарню в місті Лабитнангі український політв’язень Олег Сенцов відмовився. Даною новиною поділився Олександр Новіков - начальник управління Федеральної служби відбування покарань по регіону.
За словами Новікова, стан Сенцова в даний момент оцінюється як задовільний. Відмову від госпіталізації до Лабитнангської міської лікарні в’язень подав у письмовій формі.. У нього, за словами Новікова, показів до екстренної госпіталізаціх немає.
Згідно з повідомленням управління, також немає підстав для того, аби переводити Сенцова в іншу виправну установу.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що в разі необхідності тюремники будуть здійснювати примусове годування Сенцова, оскільки його голодування триває вже понад 100 днів. Водночас, дану інформацію спростували.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 23.08.2018 10:18
- 23.08.2018 09:58
- 23.08.2018 09:47
- 22.08.2018 17:51
- 22.08.2018 17:36
- 22.08.2018 17:12
- 22.08.2018 16:21
- 22.08.2018 16:13
- 22.08.2018 15:48
- 22.08.2018 15:22