



Сенцов написав відмову від госпіталізації - 23.08.2018 09:26

Від госпіталізації в лікарню в місті Лабитнангі український політв’язень Олег Сенцов відмовився. Даною новиною поділився Олександр Новіков - начальник управління Федеральної служби відбування покарань по регіону.

За словами Новікова, стан Сенцова в даний момент оцінюється як задовільний. Відмову від госпіталізації до Лабитнангської міської лікарні в’язень подав у письмовій формі.. У нього, за словами Новікова, показів до екстренної госпіталізаціх немає.

Згідно з повідомленням управління, також немає підстав для того, аби переводити Сенцова в іншу виправну установу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що в разі необхідності тюремники будуть здійснювати примусове годування Сенцова, оскільки його голодування триває вже понад 100 днів. Водночас, дану інформацію спростували.

Платинова Буковина

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