



Про розмір субсидії можна дізнатись онлайн - 22.08.2018 17:51

Громадяни України отримають доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Дані реєстру доступні за адресою subsidii.ioc.gov.ua . Кожен бажаючий може ввести власну електронну адресу та дізнатись, чи є можливість отримати субсидію, та на який розмір компенсіції можна розраховувати в опалювальний на неопалювальний сезон.

В Мінсоцполітики відзначають, що за допомогою Єдиного держреєстру отримувачів житлових субсидій можливий повний контроль виділених коштів з державного бюджету, що призначаються в якості допомоги для сплати послуг ЖКГ. Реєстр також допомагає покращити ефективність програми житлових субсидій, а також підвищити адресність допомоги.

База отримувачів субсидій допомогла виявити 20 тисяч порушників, які отримували подвійну субсидію.

Платинова Буковина

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