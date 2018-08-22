Про розмір субсидії можна дізнатись онлайн- 22.08.2018 17:51
Громадяни України отримають доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Дані реєстру доступні за адресою subsidii.ioc.gov.ua. Кожен бажаючий може ввести власну електронну адресу та дізнатись, чи є можливість отримати субсидію, та на який розмір компенсіції можна розраховувати в опалювальний на неопалювальний сезон.
В Мінсоцполітики відзначають, що за допомогою Єдиного держреєстру отримувачів житлових субсидій можливий повний контроль виділених коштів з державного бюджету, що призначаються в якості допомоги для сплати послуг ЖКГ. Реєстр також допомагає покращити ефективність програми житлових субсидій, а також підвищити адресність допомоги.
База отримувачів субсидій допомогла виявити 20 тисяч порушників, які отримували подвійну субсидію.
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