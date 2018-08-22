Крадіїв корисних копалин виявили в Глибоцькому районі- 22.08.2018 17:36
Порушникам закону загрожує до трьох років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд прийняв рішення про арешт транспортних засобів, задіяних у протиправній діяльності, і незаконно видобутого вантажу.
Здійснюючи оперативно-профілактичне відпрацювання району щодо незаконного видобутку піщано-гравійної суміші, працівники Глибоцького відділення поліції задокументували факт порушення у селі Йорданешти.
21-го серпня на березі річки Сірет правоохоронці виявили екскаватор «ЮМЗ», який завантажував піщано-гравійною сумішшю автомобіль «КАМАЗ». Транспортними засобами керували місцеві жителі, віком 36 і 46 років. Відповідних дозволів на видобуток корисних копалин у чоловіків не було. Попри це, на момент приїзду поліції зловмисники вже встигли завантажити близько 4 кубометрів піщано-гравійної суміші.
За фактом незаконної діяльності слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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