Чернівецькі полісмени вшанували пам’ять загиблих колег- 22.08.2018 16:13
Поминальні заходи до Дня пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, відбулися в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.
Із запаленими лампадками зранку 22-го серпня в холі обласного ГУНП зібралися представники різних підрозділів буковинської поліції, родичі загиблих правоохоронців і духовенство.
Начальник обласного управління Нацполіції Анатолій Дмитрієв висловив співчуття родинам героїв, котрі поклали життя під час виконання службових обов’язків.
«Боротьба зі злочинністю – справа відповідальна, напружена й небезпечна», – зауважив очільник буковинської поліції. – «Низький уклін і довічна пам’ять нашим побратимам, котрі не зрадили Присязі й до останнього подиху захищали Закон і Правопорядок».
Загалом, за роки незалежності України під час проходження служби загинули 28 співробітників органів внутрішніх справ Буковини. Троє з них – при безпосередньому виконанні службових обов’язків.
Присутні вшанували пам’ять загиблих правоохоронців хвилиною мовчання. Керуючий Кіцманською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій відслужив поминальний молебень.
До стели загиблим правоохоронцям поліцейські поклали квіти й лампадки.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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