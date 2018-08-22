



Чернівецькі полісмени вшанували пам’ять загиблих колег - 22.08.2018 16:13

Поминальні заходи до Дня пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, відбулися в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

Із запаленими лампадками зранку 22-го серпня в холі обласного ГУНП зібралися представники різних підрозділів буковинської поліції, родичі загиблих правоохоронців і духовенство.

Начальник обласного управління Нацполіції Анатолій Дмитрієв висловив співчуття родинам героїв, котрі поклали життя під час виконання службових обов’язків.

«Боротьба зі злочинністю – справа відповідальна, напружена й небезпечна», – зауважив очільник буковинської поліції. – «Низький уклін і довічна пам’ять нашим побратимам, котрі не зрадили Присязі й до останнього подиху захищали Закон і Правопорядок».

Загалом, за роки незалежності України під час проходження служби загинули 28 співробітників органів внутрішніх справ Буковини. Троє з них – при безпосередньому виконанні службових обов’язків.

Присутні вшанували пам’ять загиблих правоохоронців хвилиною мовчання. Керуючий Кіцманською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій відслужив поминальний молебень.

До стели загиблим правоохоронцям поліцейські поклали квіти й лампадки.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини