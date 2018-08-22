



Фізики вважають людську душу безсмертною - 22.08.2018 15:48

За словами фізиків, душа людини після смерті нікуди не зникає, а продовжує жити поза межами тіла в квантовій реальності.

Такими висновками діляться вчені з Університету Арізони. інформація про квантовий стан організму на субатомному рівні міститься в мікротрубочках з вмістом білка що є структурним компонентом клітин. Після смерті такі мікротрубочки вивільняються.

Доктор Хамерофф відзначає, що після загибелі організму, квантова інформація вивільняється та розсіюється по Всесвіту. Деякі люди переживають клінічну смерть, і якщо лікарям вдалось повернути пацієнта до життя, то вся інформація знову повертається назад. Повністю знищити інформацію, яка зберігається в таких трубочках, неможливо.

Дану думку розділяють вчені з Інституту фізики Планка в Мюнхені. Згідно з їх тверлженнями, ми живемо у фізичному всесвіті, який є цілком нашим сприйняттям. Після того, як вмирає тіло людини, її душа продовжує існувати за межами матеріального світу, в квантовій реальності. За словами дослідників, душа людини по суті є безспертною, і можна вважати людей також безсмертними, оскільки вони не вмирають остаточно, а лиш перероджуються в квантове поле.

Платинова Буковина

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