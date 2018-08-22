



Які віруси грипу атакуватимуть буковинців наступного сезону - 22.08.2018 15:22

В майбутньому епідемсезоні на території Буковини курсуватимуть три штами вірусу грипу. Про це повідомили виконуюча обов’язки директора обласного лабораторного центру МОЗ України Наталя Гопко та заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук.

В прогнозі на наступний епідеміологічний сезон йдеться про те, що будуть досить активними ті штами вірусу грипу, які вже циркулювали в області.

Йдеться про вірус грипу типу А - це "Мічіган" та "Сингапур", а також вирус грипу типу В - "Колорадо".

Вакцин від грпу в області минулого сезону не було в достатній кількості. Окрім того, не так багато буковинців висловили бажання щепитись від грипу, через що про стійкий імунітет до вірусу не йдеться. Пані Поліщук відзначила, що до аптек наступного сезону навряд чи надійде велика кількість вакцин. В той же час зволікати не треба ні в якому разі - треба активно щеплюватись, як тільки вакцини з’являться у продажі.

Платинова Буковина, Чернівці

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