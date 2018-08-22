



На Буковину завітав перший міністр внутрішніх справ України - 22.08.2018 14:26

Завітавши на Буковину з дружнім візитом, 85-річний Андрій Василишин зустрівся з керівництвом і особовим складом обласного управління Нацполіції.

Як розповів Андрій Володимирович, Чернівецька область має для нього особливе значення. З 1974 по 1982 роки він очолював тут обласне Управління внутрішніх справ. Тож, приїхавши до Чернівців, Андрій Василишин не зміг оминути увагою місцевих правоохоронців.

Під час зустрічі з очільником буковинської поліції Анатолієм Дмитрієвим і особовим складом ГУНП, Андрій Володимирович поцікавився умовами роботи та поділився спогадами про роки служби в Чернівецькій області.

Також Андрій Василишин ознайомився з діяльністю обласного відділення Української секції Міжнародної поліцейської асоціації, яку він очолює з 2005 року. Від імені асоціації генерал внутрішньої служби України нагородив буковинських правоохоронців. Зокрема, начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв отримав нагороду «За мужність і професіоналізм».

На завершення зустрічі Андрій Василишин і Анатолій Дмитрієв вшанували пам’ять правоохоронців, котрі загинули при виконанні службових обов’язків, і поклали квіти до стели загиблим.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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