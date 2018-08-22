



Кравчук: У випадку помилки ці вибори стануть останнніми для України - 22.08.2018 12:50

Перед майбутніми президентськими виборами перший президент України Леонід Кравчук не планує підтримувати жодного з кандидатів.

Кравчук відзначив, що ні до кого не планує йти у команду, а буде аналізувати. Перший президент України відзначив, що він хоче порівняти і закликати людей бути пильними у своєму виборі.

Екс-очільник країни зазначив, що свого часу він підписував усі установчі документи, що вели до створення української держави. І на сьогоднішній день його люди питають про зроблене, про кроки, що призвели до входження у владу корупціонерів.

Саме з цього приводу Кравчук зазначив, що планує більше досліджувати ситуацію, спостерігати за тим, що відбувається, щоб наступні вибори не призвели до масштабних помилок.

Кравчук підкреслив, що майбутні вибори - як президентські, так і парламентські, що відбудуться вже 2019 року, є дуже важливими. Якщо люди знов обиратимуть, як заявив перший президент, "за гречку", то ці вибори стануть останніми для України.

Платинова Буковина

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