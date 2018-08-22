



Міськрада Чернівців збереться на чергову сесію 30 серпня - 22.08.2018 12:31

Чергова сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання стане 61-ю за рахунком. Вона розпочнеться в сесійній залі міськради 30 серпня о 10:00.

Як стало відомо, на розгляд заплановано винести 62 питання.

На черговій сесії депутати міськради розглянуть проекти рішень щодо внесення змін до персонального складу виконавчого комітету, звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя поточного року.

Також мають розглядатись питання стосовно наглядових рад комунальних підприємств, звернення громадян щодо поновлення договорів оренди землі та надання землі в оренду.

Платинова Буковина, Чернівці

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