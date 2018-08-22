Бойовики вкотре порушують Мінські угоди на Донбасі- 22.08.2018 12:16
Протягом минулої доби, 21 серпня, бойовики на Донбасі завдали 24 обстріли по позиціях українських військових. Як повідомляється, у чотирьох випадках було використано зброю, заборонену Мінськими угодами.
Власне, йдеться про використання крупнокаліберних мінометів - 82 та 120 мм.
Як стало відомо, протягом доби було травмовано двоє бійців Збройних Сил України. Втрати у супротивника наступні - 1 особу поранено, 2 ліквідовано.
Також повідомляється, що з початком нової доби - з ночі 22 серпня - терористи вже чотири рази вчиняли обстріли по позиціям ЗСУ.
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