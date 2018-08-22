Манафорт може сісти за грати на 80 років

- 22.08.2018 11:34
Манафорт може сісти за грати на 80 років

Політичного консультанта та юриста з США Пола Манафорта визнано винним в приовуванні інформації про закордонний рахунок та в ухилянні від сплати податків. Таке рішення винесла колегія присяжних.

Повідомляється, що за вісьмома пунктами з вісімнадцяти присяжні дійшли згоди. Щ стосується решти 10 пунктів, то присяжні не змогли дійти згоди в цих питаннях.

В п’яти епізодах стосовно ухиляння Манафорта від сплати податків було доведено вину, також доказана вина у двхо епізодах, пов’язаних із банківськими операціями, а також в одному випадку стосовно приховування інформації про наявність закордонного рахунку.

Наразі Манафорту загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 80 років.

Відзначимо, що у відношенні до Манафорта судовий процес стартував 31 липня 2018 року. Протягом трьох тижнів триватиме перший етап слухання. Політконсультант звинувачується в махінацях з податками та банківськими рахунками. Спецпрокурор Роберт Мюллер зазначає, що у той час, як за час роботи в Україні Манафорт задекларував усього 14 мільйонів доларів заробітку, обсяги його доходів склали 60 мільйонів доларів. Для приховування доходу він використовував понад 30 рахунків у банках в трьох країнах. В Україні Пол Манафорт працював над просуванням Віктора Януковича та "Партії регіонів".

Платинова Буковина

Ключові слова: пол манафорт звинувачення, суд над манафортом

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