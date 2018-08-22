В Чернівцях на озері втопився чоловік 21 08 2018- 22.08.2018 11:12
На озері на вулиці Винниченка в Чернівцях напередодні, 21 серпня, втопився чоловік. Трагедія сталась приблизно о 19:00.
Про надзвичайну подію стало відомо з повідомлення Василя Маника, керівника рятувальної станції на воді Чернівців. Про випадок розказали безосередньо очевидці. Люди повідомили, де необхідно шукати людину.
Свідки повідомляють, що знаходились на озері у той час, як сталась трагедія. На відстані приблизно 20 метрів від берега чоловік зник під водою. За словами Василя Маника, на місце прибули рятувальники, які оперативно підняли з дна озера потопельника та доставили його на берег.
Очевидці повідомляють, зщо загиблий працював будівельником на одному з об’єктів неподалік від озера. Причини інциденту з’ясовуються.
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