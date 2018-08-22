



Як отримати інформацію про доходи боржників - 22.08.2018 10:17

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику формується та ведеться Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі – ДРФО).

Державний реєстр є базою персональних даних, інформація з якого має надаватися з дотриманням вимог ПКУ, Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» зі змінами та доповненнями (далі – Закон) та Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 № 210, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2015 за № 278/26723 (далі – Порядок).

До складу персональних даних включаються дані про фізичних осіб, зокрема суми нарахованих та/або отриманих доходів/ суми нарахованих та/або сплачених податків (п. 1 розд. ІІІ Порядку).

Персональні дані фізичних осіб - платників податків із ДРФО є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно з п. 2 розд. VII Порядку без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися у таких випадках, зокрема:

1) за рішенням суду;

2) коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини:

органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО за конкретний проміжок часу;

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо персональних даних з ДРФО;

органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України від 06 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» зі змінами та доповненнями зі змінами та доповненнями, щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО;

3) отримання запиту від інших органів державної влади і місцевого самоврядування, що діють у межах повноважень, наданих законодавством України відповідно до нормативно-правових актів щодо взаємодії обміну або отримання інформації з ДРФО.

На сьогодні відповідно до Порядку надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 13.12.2016 № 3639/5/1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за № 1652/29782, ДФС надає на запити органів державної виконавчої служби інформацію з ДРФО, зокрема про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 140).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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