Нова вартість занять у художніх школах Чернівців 2018-2019

- 22.08.2018 10:10
Нова вартість занять у художніх школах Чернівців 2018-2019

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради має найближчим часом затвердити нову вартість навчання у музичних та художніх школах міста на 2018-2019 навчальний рік.

В проекті рішення вже вказані нові ціни. Вартість навчання за місяць по різним направленням зросла приблизно на 20-50 гривень.

Безкоштовно у гуртках музичних та художніх шкіл можуть займатись сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти загиблих учасників АТО на сході України, дітки за малозабезпечених та багатодітніх сімей. Діти учасників бойових дій на Донбасі, а також діти з сімей постраждалих через аварію на ЧАЕС можуть займатись зі зниєкою у 50% від загальної вартості.

Пропонуємо ознайомитись з проектом цін на заняття в художніх та музичних школах Чернівців на 2018-2019 навчальний рук. Вартість вказана з розрахунку на місяць навчання.

Місяць навчання гри на баяні або акордеоні вартуватиме 140 гривень, гра на гітарі - 200 гривень; віолончель, цимбали, духові та інші народні музичні інструменти - 120 гривень; гра на саксофоні - 200 гривень; гра на бандурі чи скрипці - 140 гривень; фортепіано - 200 гривень; заняття естрадним вокалом  - 280 гривень; сольний спів - 200 гривень; заняття в хоровому класі - 120 гривень; заняття на художньому відділення - 100 гривень на місяць.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: навчання у художніх та музичних школах чернівців

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Про розмір субсидії можна дізнатись онлайн Громадяни України отримають доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій
- 22.08.2018 17:51
Крадіїв корисних копалин виявили в Глибоцькому районі Порушникам закону загрожує до трьох років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд прийняв рішення про арешт транспортних засобів
- 22.08.2018 17:36
Обмеження руху транспорту в Чернівцях 23-24 серпня В Чернівцях 23 та 24 серпня на період святкувань буде обмежений рух транспорту з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони
- 22.08.2018 17:12
Україна пропонує Молдові збудувати міжнародний міст через Дністер Будівництво моста через річку Дністер, який поєднає територію України та Молдови, планують розпочати в Вінницькій області
- 22.08.2018 16:21
Чернівецькі полісмени вшанували пам’ять загиблих колег Поминальні заходи до Дня пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків
- 22.08.2018 16:13
Фізики вважають людську душу безсмертною За словами фізиків, душа людини після смерті нікуди не зникає, а продовжує жити поза межами тіла в квантовій реальності.
- 22.08.2018 15:48
Які віруси грипу атакуватимуть буковинців наступного сезону В майбутньому епідемсезоні на території Буковини курсуватимуть три штами вірусу грипу
- 22.08.2018 15:22
В українській політиці забагато кремлівських адвокатів - Порошенко В інформаційній війні України проти РФ частина українськиїх політиків підіграє Кремлю
- 22.08.2018 14:35
На Буковину завітав перший міністр внутрішніх справ України Завітавши на Буковину з дружнім візитом, 85-річний Андрій Василишин зустрівся з керівництвом
- 22.08.2018 14:26
Кравчук: У випадку помилки ці вибори стануть останнніми для України Перед майбутніми президентськими виборами перший президент України Леонід Кравчук не планує підтримувати жодного з кандидатів.
- 22.08.2018 12:50

Всі новини