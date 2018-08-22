



Нова вартість занять у художніх школах Чернівців 2018-2019 - 22.08.2018 10:10

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради має найближчим часом затвердити нову вартість навчання у музичних та художніх школах міста на 2018-2019 навчальний рік.

В проекті рішення вже вказані нові ціни. Вартість навчання за місяць по різним направленням зросла приблизно на 20-50 гривень.

Безкоштовно у гуртках музичних та художніх шкіл можуть займатись сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти загиблих учасників АТО на сході України, дітки за малозабезпечених та багатодітніх сімей. Діти учасників бойових дій на Донбасі, а також діти з сімей постраждалих через аварію на ЧАЕС можуть займатись зі зниєкою у 50% від загальної вартості.

Пропонуємо ознайомитись з проектом цін на заняття в художніх та музичних школах Чернівців на 2018-2019 навчальний рук. Вартість вказана з розрахунку на місяць навчання.

Місяць навчання гри на баяні або акордеоні вартуватиме 140 гривень, гра на гітарі - 200 гривень; віолончель, цимбали, духові та інші народні музичні інструменти - 120 гривень; гра на саксофоні - 200 гривень; гра на бандурі чи скрипці - 140 гривень; фортепіано - 200 гривень; заняття естрадним вокалом - 280 гривень; сольний спів - 200 гривень; заняття в хоровому класі - 120 гривень; заняття на художньому відділення - 100 гривень на місяць.

Платинова Буковина, Чернівці

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