Скільки Тимошенко витратила на новий курс

- 22.08.2018 09:50
Скільки Тимошенко витратила на новий курс

32 мільйони гривень політична партія "Батьківщина" витратила в період з квітня по червень 2018 року. На презентацію "Нового курсу" за допомогою реклами на ТБ та радіо, а також білбордів з цієї суми пішло на презентацію "Нового курсу". З атакими цифрами знайомить "Чесно", посилаючись на фінансовий звіт "Батьківщини".

Активність "Батьківщини" цього року відчутно зросла, і перш за все вона пов’язана з презентацією та інфосупроводом "Нового курсу". Акцент робиться на особі Тимошенко, одже, ще задовго до офіційного голошення початку президентської виборчої кампанії був взятий попередній старт.

1,25 мільйона гривень було витрачено на оренду приміщень та обслуговування заходу під час презентації "Нового курсу". Оренда виставкового комплексу "Експо Плаза" обійшлась у 700 тисяч гривень, 175 тисяч було витрачено на забезпечення харчування, організація заходу, забезпечення звуком та відеотрансляцією потягнуло ще 350 тисяч гривень.

Друк та розміщення зовнішньої реклами - білбордів, сітілайтів до презентації "Нового курсу" 15 червня - вилились приблизно у 4 мільйони гривень

Витрати на рекламу на радіо та телебачення стали найбільшими і склали близько 17,4 мільйони гривень. Компанії Стартлайт бренд контент та Глобал медіа груп отримали найбільні суми з вищевказаної - 11,5 мільйона та 5,7 мільйона гривень відповідно.

Як повідомляється, протягом 2 кварталу поточного року "Батьківщиною" було витрачено на рекламу близько 21 мільйона гривень. Що стосується реклами на телеканалі Інтер, то канал отримав близько 1,1 мільйона гривень лише у квітні.

Звіт, що було опубліковано на сайті партії, охоплює проміжок часу з квітня по червень поточного року. Тому у "Чесно" не виключають, що на просування "Нового курсу" було витрачено ще більше коштів, оскільки нова хвиля політичної реклами від Тимошенко та її партії з’явилась вже у липні.

Платинова Буковина

Ключові слова: просування тимошенко, новий курс тимошенко

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