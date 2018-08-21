



Організатор вбивства Бабченка пішов на угоду зі слідством - 21.08.2018 16:50

Підозрюваним в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка є Борис Герман. Генпрокурор Юрій луценко відзначив, що Герман разом із адвокатами пішов на угоду зі слідством.

В цьому контексті підозрюваний буде працювати зі співробітниками ГПУ. Проте, угоду Германа зі слідством суд поки що не затвердив.

Луценко відзначив, що Герман у своїх свідченнях по суті підтверджує висунуту слідством версію. Окрім того, він також вказує на особу з РФ, що передвав кошти на настанови щодо їх використання в Україні.

Нагадаємо, що інформацію про вбивство Аркадія Бабченка на порозі власної квартири стало відомо 29 травня. За даною справою було відкрите кримінальне провадження.

Наступного дня стало відомо, що Бабченко живий та неушкоджений, і вбивство журналіста було спецоперацією - інсценуванням СБУ. Як повідомив очільник СБУ Василь Грицак, за допомогою даної операції вдалось попередити реальне вбивство, сокільки російські спецслужби замовили злочин у відношенні до Бабченка. В результаті проведення спецоперації вдалось затримати Бориса Германа, який є організатором вбивства Бабченка.

Платинова Буковина

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