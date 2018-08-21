Організатор вбивства Бабченка пішов на угоду зі слідством

- 21.08.2018 16:50
Організатор вбивства Бабченка пішов на угоду зі слідством

Підозрюваним в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка є Борис Герман. Генпрокурор Юрій луценко відзначив, що Герман разом із адвокатами пішов на угоду зі слідством.

В цьому контексті підозрюваний буде працювати зі співробітниками ГПУ. Проте, угоду Германа зі слідством суд поки що не затвердив.

Луценко відзначив, що Герман у своїх свідченнях по суті підтверджує висунуту слідством версію. Окрім того, він також вказує на особу з РФ, що передвав кошти на настанови щодо їх використання в Україні.

Нагадаємо, що інформацію про вбивство Аркадія Бабченка на порозі власної квартири стало відомо 29 травня. За даною справою було відкрите кримінальне провадження.

Наступного дня стало відомо, що Бабченко живий та неушкоджений, і вбивство журналіста було спецоперацією - інсценуванням СБУ. Як повідомив очільник СБУ Василь Грицак, за допомогою даної операції вдалось попередити реальне вбивство, сокільки російські спецслужби замовили злочин у відношенні до Бабченка. В результаті проведення спецоперації вдалось затримати Бориса Германа, який є організатором вбивства Бабченка.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: борис герман, замовлення на вбивство бабченка

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Обставини потрійного дТП в Чернівцях 21 08 2018 Під час автопригоди травмувалися двоє неповнолітніх пасажирів.
- 21.08.2018 16:12
Тариф на проїзд в маршрутках Чернівців планують підняти з 1 вересня Питання підвищення вартоті проїзду в маршрутках Чернівців буде розглядатись на найближчому засіданні виконкому
- 21.08.2018 15:34
Сенцов голодує вже 100 днів поспіль Як повідомив секретар Суспільної спостережної комісії Москви Іван Мельников, незаконно засудженого українського режисера
- 21.08.2018 15:07
Хом'як-утікач за шість днів погриз ремені безпеки та сидіння в машині Жителька графства Гламорга, що у Великобританії, Аманда Джонсон 14 серпня придбала в зоомагазин
- 21.08.2018 14:58
Вночі на площі Філармонії влаштували стрілянину Вночі 20 серпня на площі Філармонії в Чернівцях мала місце стрілянина.
- 21.08.2018 14:28
На Землі розпочалась кліматична катастрофа З причини різких змін у русі вітрів, що циркулюють над Америкою, Азією та Європою, спричинених потеплінням
- 21.08.2018 13:11
В Новоселиці поліція затримала маньяка-педофіла Співробітники правоохоронних органів в Чернівецькій області затримали серійного маньяка-педофіла.
- 21.08.2018 12:58
Область не робитиме дороги на вимоги пікетувальників - Фищук За словами голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука, на вимогу пікетувальників
- 21.08.2018 12:28
Порошенко має знову балотуватись у президенти - Юрій Луценко Генеральний прокурор України Юрій луценко вважає, що чинний президент України Петро Порошенко
- 21.08.2018 12:05
На Комарова в Чернівцях - ДТП за участі трьох машин Вранці вівторка, 21 серпня, в Чернівцях на вулиці Комарова сталась дорожня пригода.
- 21.08.2018 11:28

Всі новини