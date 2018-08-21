Тариф на проїзд в маршрутках Чернівців планують підняти з 1 вересня- 21.08.2018 15:34
Питання підвищення вартоті проїзду в маршрутках Чернівців буде розглядатись на найближчому засіданні виконкому Чернівецької міськради. В разі позитивного рішеня проїзд в Чренівцях здорожчає до 5 гривень.
В документі пропонується встановити в період з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 52018 року включно тариф на проїзд в міському пасажирському автомобільному транспорті Чернівців до 5 гривень за поїздку.
Також пропонується встановити окрему вартість для проїзду школярам на весь навчальний рік, що складатиме 2,5 гривні за поїздку.
Є в документі також інформація про повернення "соціального проїзного", яким раніше користувались представники пільгових верств населення.
Власне, для пільговиків пропонується встановити на період з 1 довтня до 31 грудня 2018 року включно безоплатний проїзд з використанням спеціальних проїзних квитків. Правом на безкоштовний проїзд можуть користуватись пасажири, рівень доходу яких менший від 125% законодавчо встановленого прожиткового мінімуму становм на 1 лпиня 2018 року. При цьому, безкоштовно проїзд за соціальними проїзними пропонується надавати в проміжок часу з 10:00 до 15:00 години у всіх автобусах, окрім соціально значущих маршрутів, перелік яких затверджений рішенням виконкому міськради від 30 січня 2018 року.
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