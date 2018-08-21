Хом'як-утікач за шість днів погриз ремені безпеки та сидіння в машині

- 21.08.2018 14:58
Хом'як-утікач за шість днів погриз ремені безпеки та сидіння в машині

Жителька графства Гламорга, що у Великобританії, Аманда Джонсон 14 серпня придбала в зоомагазині хом'яка, якого планувала подарувати своїм дітям.

Однак по дорозі додому сталось неочікуване - хом'ячок видряпався на волю з коробки та зник у надрах автівки Аманди. 43-річна жінка усіма силами пробувала знайти гризуна, встановила в салоні автівки вісім пасток, однак, хитрий хом'як не повівся на жодну.

Вже шість днів хом'ячок лишається невловимим, однак, він активно подає ознаки життя - дрібна тваринка перегризла безліч дротів у машині, також пошкодила ремені безпеки і вивела з ладу одну з подушок безпеки. ританка звернулась до спеціалістів за оцінкою пошкоджень. Наразі відомо, що гризун завдав збитків приблино на тисячу фунтів стерлінгів (це приблизно дорівнює 35 тисячам гривень). Ремінь безпеки зі сторони пасажира прийдеться встановлювати новий, оскільки погризаний відновленню не підлягає. Також хом'як сильно пошкодив сидіння.

Незважаючи ні на що, Аманда не втрачає надії врешті-решт відшукати хом'ячка та нарешті віддати його дітям.

Платинова Буковина

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