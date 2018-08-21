



Вночі на площі Філармонії влаштували стрілянину - 21.08.2018 14:28

Вночі 20 серпня на площі Філармонії в Чернівцях мала місце стрілянина.

За повідомленням місцевого жителя Андрія Бацури у соцмережах, він бачив, як на площу приїздили співробітники патрульної поліції та швидка допомога.

В Головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області інформацію про стрілянину на площі Філармонії підтвердили. Полісмен повідомляють, що був затриманий підозрюваний у скоєнні злочину, у якого вилучили зброю. Загалом було зафіксовано два постріли.

Відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, де порушення описується як хуліганство із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї або іншого предмету для нанесення тілесних ушкоджень, було відкритекримінальне провадження.

Платинова Буковина, Чернівці

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