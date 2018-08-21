Вночі на площі Філармонії влаштували стрілянину- 21.08.2018 14:28
Вночі 20 серпня на площі Філармонії в Чернівцях мала місце стрілянина.
За повідомленням місцевого жителя Андрія Бацури у соцмережах, він бачив, як на площу приїздили співробітники патрульної поліції та швидка допомога.
В Головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області інформацію про стрілянину на площі Філармонії підтвердили. Полісмен повідомляють, що був затриманий підозрюваний у скоєнні злочину, у якого вилучили зброю. Загалом було зафіксовано два постріли.
Відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, де порушення описується як хуліганство із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї або іншого предмету для нанесення тілесних ушкоджень, було відкритекримінальне провадження.
Коментарі (0)
Другие новости:
Обставини потрійного дТП в Чернівцях 21 08 2018 Під час автопригоди травмувалися двоє неповнолітніх пасажирів.
- 21.08.2018 16:12
- 21.08.2018 16:12
Тариф на проїзд в маршрутках Чернівців планують підняти з 1 вересня Питання підвищення вартоті проїзду в маршрутках Чернівців буде розглядатись на найближчому засіданні виконкому
- 21.08.2018 15:34
- 21.08.2018 15:34
Сенцов голодує вже 100 днів поспіль Як повідомив секретар Суспільної спостережної комісії Москви Іван Мельников, незаконно засудженого українського режисера
- 21.08.2018 15:07
- 21.08.2018 15:07
Хом'як-утікач за шість днів погриз ремені безпеки та сидіння в машині Жителька графства Гламорга, що у Великобританії, Аманда Джонсон 14 серпня придбала в зоомагазин
- 21.08.2018 14:58
- 21.08.2018 14:58
На Землі розпочалась кліматична катастрофа З причини різких змін у русі вітрів, що циркулюють над Америкою, Азією та Європою, спричинених потеплінням
- 21.08.2018 13:11
- 21.08.2018 13:11
В Новоселиці поліція затримала маньяка-педофіла Співробітники правоохоронних органів в Чернівецькій області затримали серійного маньяка-педофіла.
- 21.08.2018 12:58
- 21.08.2018 12:58
Область не робитиме дороги на вимоги пікетувальників - Фищук За словами голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука, на вимогу пікетувальників
- 21.08.2018 12:28
- 21.08.2018 12:28
Порошенко має знову балотуватись у президенти - Юрій Луценко Генеральний прокурор України Юрій луценко вважає, що чинний президент України Петро Порошенко
- 21.08.2018 12:05
- 21.08.2018 12:05
На Комарова в Чернівцях - ДТП за участі трьох машин Вранці вівторка, 21 серпня, в Чернівцях на вулиці Комарова сталась дорожня пригода.
- 21.08.2018 11:28
- 21.08.2018 11:28
Жінку стрілявшого у Харківській міськраді знайшли мертвою На Лисій горі у Харкові було виявлено тіло жінки з п'ятьма вогнестрільними пораненнями
- 21.08.2018 11:08
- 21.08.2018 11:08