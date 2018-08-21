Область не робитиме дороги на вимоги пікетувальників - Фищук

- 21.08.2018 12:28
Область не робитиме дороги на вимоги пікетувальників - Фищук

За словами голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука, на вимогу пікетувальників дороги ремонтуватись не будуть.

Губернатор Буковини зазначив, що на сайті Чернівецької облдержадміністрації присутній Перелік об'єктів будівництва, реконструції, капітального та поточного середнього ремонтів на 2018 рік. В даному переліку міститься наразі 46 об'єктів, які мають бути вібремонтовані цього року. Фищук наголосив на тому, що усі роботи плануються заздалегідь, і нема можливості робити дороги тим людям, хто приходить з пікетом до будівлі облдержадміністрації.

Половину з виділених коштів, розрахованих на рік, було освоєно з січня по липень поточного року. Ця сума складає 43,6 мільйонів гривень.

Наразі повідомляєтьс про ремонт Чернівецьким облавтодром 17 об'єктів. Серед усього іншого, йдеться про ремонт дороги Сергії-Ріпень в Путильському районі, Ремонт дороги Стророжинець-Пнка, ремонт під'їзду до села Ворничани Хотинського району, а також ремонт дороги навколо Сторожинця. Так, на експлуатаційному утриманні доріг місцевого значення було освоєно близько 20 мільйонів гривень.

Платинова Буковина

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