Порошенко має знову балотуватись у президенти - Юрій Луценко

- 21.08.2018 12:05
Порошенко має знову балотуватись у президенти - Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій луценко вважає, що чинний президент України Петро Порошенко балотуватиметься на наступних виборах на другий термін. Нагадаємо, президентські вибори в Україні відбудуться навесні 2019 року.

Луценко відзначив, що Порошенко буде керуватись перш за все виконаними завданнями зі створення армії, серйозними кроками щодо євроінтеграції та у напрямку НАТО, а також змінами у керуванні країною.

За словами очільника ГПУ, жодна зміна курсу на президентських виборах не буде необхідною. На його думку, треа продовжувати рух в обраному напрямку, а саме - щодо територіальної цілісності, повної державнї незалежності, сильної та боєздатної армії, знищення в управлінні країною залишків тоталітаризму, а також вступу до Євросоюзу та НАТО.

Відзначимо, що про намір брати участь у президентських виборах 2019 року вже оголосили такі політичні діячі, як осільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко", колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, народний депутат України Олекандр Шевченко, колишній представник України у тристоронній контактній групі по Донбасу Роман Безсмертний, голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, позафракційний нардеп Юрій Деревянко, колишній керівник ДФС Роман Насіров.

Платинова Буковина

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