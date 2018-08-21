



На Комарова в Чернівцях - ДТП за участі трьох машин - 21.08.2018 11:28

Вранці вівторка, 21 серпня, в Чернівцях на вулиці Комарова сталась дорожня пригода.

Як повідомляється, ДТП сталось неподалік від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернівецькох області, що в районі автовокзалу.

На проїжджій частині зіштовхнулись, за словами очевидців, одразу три автівки. На місце ДТП були оперативно викликані поліція та швидка медична допомога.

За попередньою інфомацією, в даній аварії постраждала дитина. Наразі інших даних стосовно постраждалих не повідомляється.

Платинова Буковина, Чернівці

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