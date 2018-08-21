



У Гриценка знайшли будинок у Конча-Заспі та чотири квартири у центрі Києва - 21.08.2018 10:00

Громадськість вже неодноразово звертала увагу правоохоронців на корупційну діяльність лідера партії "Громадянська позиція".

Черговий корупційний скандал трапився в українському політикумі. В Інтернет-мережі з'явилося відео журналістського розслідування, в якому автори показали маєток Анатолія Гриценка в елітному селищі Конча-Заспа вартістю не менше ніж 10 мільйонів гривень.

Крім цього, в реєстрі нерухомості у сім’ї Гриценка було знайдено ще чотири квартири в центрі Києва. Все нерухоме майно було записано на дружину Анатолія Гриценка - Юлію Мостову. Така знахідка ставить під сумнів чесність політика, та ще більш загострює звинувачення його в корупції на посаді міністра оборони, що останнім часом лунають на адресу Гриценка, - пише Політека.нет.

Знайдений маєток, в якому проживає глава партії "Громадянська позиція", розташований на березі затоки Дніпра на так званій "Великій дамбі" у найдорожчій частині "Конча-Заспи". На "дамбі" також мають маєтки таки одіозні фігури як Рінат Ахметов, Сергій Льовочкин, Вадим Новинський та інші. Ділянка Гриценка межує з сосновим лісом та має свій вихід до затоки. Дивлячись на ділянку видно, що її власник, який активно мітить на президентську посаду, не страждає зайвою скромністю. Паркан маєтку Гриценко тягнеться до самої води, чим викликає питання, чому "найчесніший" політик країни нехтує Законом України, що прямо забороняє спорудження парканів на відстані ближче ніж 50 метрів до води. Невже Гриценко не знає основи водного кодексу, які чітко визначають смугу біля води, яка належить всім, та не може використовуватися у приватних цілях?

Помістя Анатолія Гриценка має площу 347,8 кв. м. та розташоване на великій території не менш ніж 50 соток. Дома у політика є свій баскетбольний майданчик, озеро з декоративним мостом, відкрита альтанка та ігровий будинок для доньки політика Анни.

Цікаво те, що сам Гриценко не став заперечувати факт наявності в нього земельної ділянки на "дамбі", скромно назвавши елітний маєток "дачею". Втім, це далеко не перший випадок, коли викриті у фінансових махінаціях політики вигадують безглузді, або навіть анекдотичні, виправдання своїм колосальним статкам. При цьому, цинічно розповідаючи виборцям про такі чужі для себе поняття як "чесність"...

Дивлячись на все це, та згадуючи нещодавню публікацію в УНІАН щодо виявлення доказів корупції Гриценка виникає питання, так може на цей будинком і пішли ті гроші, які Гриценко міг заробити, приймаючи участь у корупційних схемах щодо відчуження землі?

Нагадуємо, що на сторінці сайту УНІАН були опубліковані документи з особистим підписом Гриценка, які доказують, що він знав про оборудки із скандальною землею.

Крім того, громадськість вже неодноразово звертала увагу правоохоронців на корупційну діяльність лідера партії "Громадянська позиція". Рік тому проведене програмою "Наші гроші" журналістське розслідування стало приводом для звернення ряду депутатів до Національного антикорупційного бюро України із закликом провести слідство стосовно злочинів Міністерства оборони часів міністра Анатолія Гриценка. А нещодавно активісти створили у Фейсбуці групу під назвою "Реальний Грищ", у якій вони почали збирати матеріал для розслідування діяльності Гриценка.

Варто також зазначити, що разом з будинком журналісти також виявили у Анатолія Степановича чотири квартири у центрі Києва, які за звичною для українських політиків схемою, були записані на його дружину Юлію Мостову.

На які кошти придбане все це майно – мають відповісти відповідні органи, однак зараз вже можна констатувати, що найчесніший та найбідніший кандидат у Президенти виявився не тим, ким хотів, щоб його бачили його потенційні виборці.

Автор матеріалу: Ирина Дождева

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